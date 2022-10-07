Бишкек, 7 октября, 2022, 14:42 — ИА Регнум. Мэрия столицы Киргизии не допустила нарушений при закупке автобусов за счёт городского бюджета, как об этом ранее заявила генеральная прокуратура. Об этом представители Бишкекского муниципалитета сообщили на пресс-конференции сегодня, 7 октября.

Vmenkov Бишкек

По словам начальника транспортного департамента Максата Нусувалиева, напротив, городским властям удалось сэкономить на приобретении автобусов около 300 млн сомов (224,5 млн рублей).

Чиновник отметил, что сделать это удалось благодаря тому, что мэрия выбрала самые дешёвые автобусы от компании «Zhongtong Bus Holding», которые соответствуют техническим требованиям, но стоят на 20% дешевле, чем у фирм-конкурентов.

«В итоге 15 августа был заключен договор на поставку 120 автобусов. По условиям договора, автобусы должны поступить в течение 90 дней, они прибудут в конце ноября или начале декабря», — резюмировал он.

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