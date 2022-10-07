Орск, Оренбургская область, 7 октября, 2022, 14:41 — ИА Регнум. В городе Орске Оренбургской области в больнице скончался инкассатор, пострадавший утром 7 октября при разбойном нападении, сообщили в СУ СР по региону.

Зоя Емельянова ИА REGNUM Свеча

Огнестрельное ранение оказалось смертельным. Медики не смогли спасти жизнь работнику службы инкассации. С учётом наступивших последствий уголовное дело переквалифицируют.

Напомним, ранее уголовное дело возбудили по части 3 статьи 30, пунктам «б, ж, з» части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство, сопряженное с разбоем, в связи с осуществлением лицом служебной деятельности, совершенное группой лиц по предварительному сговору») и части 4 статьи 162 УК РФ («Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением оружия, в особо крупном размере»).

Как уже сообщало ИА REGNUM, дерзкое преступление совершено утром 7 октября в Орске. На ул. Станиславского вооружённые злоумышленники напали на инкассаторов «Почты России». Денежные средства похищены. Портал orsk.ru информирует, что по некоторым данным, грабители могли унести 20 млн рублей.