Гавана, , 14:41 — REGNUM Глава МИД Кубы Бруно Родригес заявил, что турне по Латинской Америке госсекретаря США Энтони Блинкена направлено на защиту враждебной политики его страны в отношении кубинского государства. Об этом он написал в своём аккаунте в Twitter.

Энтони Блинкен President.gov.ua

По его словам, Блинкен мог бы «уважать правду», но вместо этого он попытался оправдать злоупотребления против Кубы перед лицом призыва против блокады со стороны США и несправедливого включения в список «стран-спонсоров» терроризма, составленный Вашингтоном.

Ранее в рамках турне по Латинской Америке Энтони Блинкен посетил Колумбию и Чили.