Макеевка, ДНР, 7 октября, 2022, 14:40 — ИА Регнум. Места обстрела города киевскими нацистами Макеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР) осмотрели российские следователи. Видеозапись процесса осмотра 7 октября приводит РИА Новости в своём телеграм-канале.

Эмблема СК РФ

Отмечается, что огонь по городу со стороны киевских нацистов вёлся из орудий натовского калибра 155 мм и в результате обстрелов пострадали не менее двух мирных жителей.

При этом на выложенных в интернет кадрах запечатлены частично разрушенные в результате обстрелов ВСУ здания и другие последствия произошедшего, а также фиксирующие факты этих военных преступлений сотрудники Следственного комитета РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что боевики ВСУ обстреляли Макеевку, Горловку и Гольмовский.