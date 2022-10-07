Элиста, 7 октября, 2022, 14:40 — ИА Регнум. Семьям мобилизованных жителей Калмыкии окажут всестороннюю поддержку. Об этом в своём телеграм-канале сообщил руководитель региона Бату Хасиков.

Александр Погожев ИА REGNUM Отправление для подготовки в десантные подразделения в рамках частичной мобилизации

«Особое внимание — семьям мобилизованных. Ещё раз подчеркиваю: ребята не должны беспокоиться за своих близких. Каждую ситуацию отработаем индивидуально», — уточнил Хасиков, побывавший на одном из учебных полигонов в Волгоградской области.

Напомним, что в Калмыкии работает комиссия по частичной мобилизации. Её возглавил глава региона Бату Хасиков.