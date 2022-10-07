Новосибирск, 7 октября, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Следует признать, что ситуация в противостоянии России и условного «коллективного Запада» действительно является острой благодаря постоянной игре на «повышение ставок» прежде всего с западной стороны. Такое мнение ИА REGNUM высказал новосибирский политолог Сергей Бирюков, комментируя заявление президента США Джо Байдена о том, что планете угрожает ядерная война впервые с Карибского кризиса 1962 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие

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«При этом важно, что «ядерный дискурс» актуализируют прежде всего США и некоторые их союзники и сателлиты, а сама Россия ведёт себя достаточно сдержанно и лишь реагирует на процесс «повышения ставок» противостоящей стороной, — считает эксперт. — При этом можно согласиться с экспертами, что реальный риск полномасштабного применения ядерного оружия сегодня невысок, а «ядерный кейс» используется прежде всего с целью дискредитации России и усиления на неё внешнего давления, и пока без особого успеха для его инициаторов».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по утверждению Байдена, президент России Владимир Путин «не шутит», когда говорит о ядерном оружии.

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