Кишинёв, 7 октября, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Партия социалистов Молдавии (ПСРМ) выражает недоумение по поводу «публичной атаки» на экс-президента страны, почётного председателя ПСРМ Игоря Додона со стороны Партии коммунистов (ПКРМ). Это сообщение 7 октября распространила пресс-служба социалистов.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Молдавии

В сообщении отмечается, что республика переживает тяжёлый период. В ПСРМ считают, что в такой момент неуместны нападки на союзников по Блоку коммунистов и социалистов (БКС), работающему в парламенте.

«Неуместно и непорядочно бить в спину партнера, которому пожал руку, с которым пошел в бой и прошел в парламент. Подобные заявления, полные эгоизма и манипуляций, несомненно используются во вред парламентской оппозиции и дезориентируют избирателей блока», — говорится в заявлении.

Авторы сообщения отмечают, что БКС получил поддержку избирателей на основании сделанных обещаний, которые теперь нужно исполнять. Социалисты заявляют об инициировании заседания блока, на котором потребуют объяснений. До тех пор в ПСРМ воздержатся от комментариев.

Напомним, накануне на сайте ПКРМ была опубликована статья с резкой критикой в адрес Додона после его нелицеприятного высказывания о лидере коммунистов, экс-президенте Молдавии Владимире Воронине.