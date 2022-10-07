Тель-Авив, Израиль, , 14:38 — REGNUM В четверг, 6 октября в городе Хеврон в Палестинской автономии (Западный берег реки Иордан) было найдено тело Ахмада Абу-Марихии, 25-летнего палестинца, получившего два года назад убежище в Израиле из-за преследований на почве сексуальной ориентации.

Как сообщается, проживавший в одном из населенных пунктов в центре Израиля Ахмад Абу-Марихия утром в четверг вышел из дома и направился на работу в Тель-Авив. Как он оказался в Хевроне, неизвестно. В арабских пабликах в соцсетях появились видеозаписи его убийства и надругательств над его телом. Полиция Палестинской автономии арестовала одного из подозреваемых в убийстве.

Как рассказала депутат Кнессета (парламента Израиля) Ибтисам Мараана, в настоящее время около 100 арабов, проживающих на Западном берегу Иордана, просят убежище в Израиле из-за преследований за сексуальную ориентацию. По мнению депутата, Израиль должен дать им временное убежище, пока какая-либо третья страна не согласится их принять. «Около двадцати молодых людей, проживавших на территории автономии и подвергшихся преследованиям из-за сексуальной ориентации, иммигрировали в Канаду в последние годы после прохождения медицинских тестов. Они смогли доказать, что действительно имеют право на убежище», — говорит депутат.

Как заявила генеральный директор ассоциации «Вэахават» Наама Голдберг, «палестинские члены ЛГБТ-сообщества, которые приезжают в Израиль, находятся между молотом и наковальней». По её словам, их не одобряют ни в Палестинской автономии, ни в Израиле.