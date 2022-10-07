Москва, , 14:37 — REGNUM Восьмой пакет антироссийских санкций от Евросоюза оказался весьма разнообразным, начиная с потолка цен на российскую нефть, заканчивая запретом импорта металлургических слябов, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

Опять санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Однако Евросоюз проявил изобретательность в отношении некоторых ограничений, которые отличаются размытостью сроков и формулировок с возможностью дальнейших послаблений.

Это и понятно, предусмотреть исключения и отсрочки в отраслях, которые наиболее необходимы и значимы для самой экономики Евросоюза.

Так, например, под запрет попал импорт российских металлургических слябов, но с оговоркой, что полный запрет наступит с 30 сентября 2024 года, а до этого срока можно продолжать закупать в ограниченных объемах не больше 3,7 млн тонн в год, что является уровнем 2021 года и вполне комфортен для обеспечения европейских металлургов.

Тоже самое и с потолком цен на российскую нефть, перевозимую морем. Решение об его утверждении, как и сам потолок стоимости, пока неизвестны и остается только гадать — когда.

Более того, имеется формулировка о том, что от санкций могут быть освобождены проекты, которые имеют большое значение в обеспечении энергетической безопасности стран. То есть фактически почти любое производство и проекты можно подвести под это утверждение.

Также в восьмом пакете санкций запрещено российским физическим и юридическим лицам оказывать услуги по консалтингу в сфере IT.

Но лицензионное гарантийное обслуживание программного обеспечения, как и техническая поддержка, вряд ли будет расцениваться как IT-консалтинг. Так что в этом плане российские компании смогут продолжить работу.

Также продолжают действовать послабления для сельского хозяйства и для производителей удобрений, которые жизненно необходимы для компаний Евросоюза.

Отметим, что в новый пакет не попали ни запрет на импорт российских алмазов, ни конфискация замороженных российских активов на 330 млрд евро в ЕС.

Поэтому восьмой пакет выглядит половинчатым — вроде как бы и санкции надо продолжать вводить, но уже и своих проблем хватает. Поэтом Европа оставила для себя возможность самой решить, где поставить запятую: санкции вводить нельзя помиловать», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против Российской Федерации.

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