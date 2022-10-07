Самара, 7 октября 2022, 14:38 — REGNUM Порядка восьми килограммов сильнодействующего вещества выявили сотрудники Самарской таможни. Об этом 7 октября сообщает пресс-служба Приволжского таможенного управления.
Сообщается, что самарские таможенники обнаружили в грузовике среди товаров народного потребления около восьми килограммов кристаллического вещества белого цвета.
Отмечается, что согласно документам, товар направлялся из Казахстана в Московскую область.
Эксперты установили, что обнаруженное вещество является сильнодействующим.
Сообщается, что материалы по этому делу были переданы в Средневолжское линейное управление МВД России на транспорте для принятия решения.