Самара, 7 октября, 2022, 14:38 — ИА Регнум. Порядка восьми килограммов сильнодействующего вещества выявили сотрудники Самарской таможни. Об этом 7 октября сообщает пресс-служба Приволжского таможенного управления.

Ctu.customs.ru На таможне

Сообщается, что самарские таможенники обнаружили в грузовике среди товаров народного потребления около восьми килограммов кристаллического вещества белого цвета.

Отмечается, что согласно документам, товар направлялся из Казахстана в Московскую область.

Эксперты установили, что обнаруженное вещество является сильнодействующим.

Сообщается, что материалы по этому делу были переданы в Средневолжское линейное управление МВД России на транспорте для принятия решения.