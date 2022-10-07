Москва, 7 октября, 2022, 14:35 — ИА Регнум. На уходящей неделе Telegram-каналы России традиционно рассказали немало курьезных и занимательных историй, случившихся в самых разных уголках страны: гроб на обочине, памятник моллюску и многое другое. Самое интересное — в нашей подборке.

Марина Захарова ИА REGNUM Аммонит

Центральный федеральный округ

В Подмосковье, рядом с городом Домодедово, автолюбители заметили на обочине дороги новенький гроб. Он лежал недалеко от кладбища. «Проверять содержимое никто не рискнул», — пишет «Рай и мкАД». На место вызвали полицию, которая выяснила, что гроб пустой. Скорее всего, он свалился с перевозившей его машины.

Смоленские мошенники начали использовать схему двойного обмана. Аферисты звонят людям, у которых раньше выманили средства, представляются сотрудниками несуществующих организаций, вроде «центра финансовой защиты», и предлагают вернуть деньги. Много ли согласившихся, пока непонятно. «Преступники хотят опровергнуть знаменитую английскую пословицу о том, что молния не бьет в одно и то же место дважды, и обманывают уже пострадавших от скамеров людей», — резюмирует «Важное в Смоленске».

Костромская область удивила статистикой. Оказалось, 13 процентов ее жителей не пользуются интернетом, причем в широком возрастном диапазоне: от 13 до 74 лет. У десяти процентов и вовсе нет возможности пользоваться сетью. «Вот вам и цифровизация по-костромски», — комментирует «Родина Снегурочки».

Северо-Западный федеральный округ

В Калининградской области, с селе Сосновка, с линейки пропал десятилетний ученик. На поиски бросились все: паблики запестрили постами, жители устроили рейд по местности, прочесали лесополосу. Дозвониться до ребенка не получилось. Отчаявшись, его мать написала sms: «Ищу тебя уже с полицией». Мальчик вскоре вышел из кустов. Оказалось, он спрятался, потому что не выучил стихи, передает Amber Mash.

В Республике Коми вытащили коня из ямы с мусором, откуда животное не смогло выбраться самостоятельно. Конь находился в ловушке больше суток и, когда его освободили, не мог стоять на ногах. «Проблему с затекшими ногами кардинально решил местный житель», — сообщает «СЗФОшная». Гражданин напоил коня самогоном, после чего тот сразу встал на ноги.

В другом селе Коми — с лаконичным названием Ыб — решили поставить гигантскую скульптуру вымершего моллюска аммонита, жившего во времена динозавров. Окаменелые раковины аммонитов здесь нередко попадаются по берегам рек. «Усы Печорина» считают, что памятник исчезнувшему беспозвоночному — это искусство на грани эпатажа.

Приволжский федеральный округ

Другая новость о временах динозавров. Житель Сызрани продает на «Авито», по словам «Страноведа», «какой-то мерзкий предмет, который, как он уверяет, является зубом динозавра». Цена — 800 тысяч рублей, торг неуместен. Продавец пишет: «Зуб динозавра, точно не знаю какого. Коренной зуб, скорей всего». На самом деле, это поломанный зуб мамонта.

«Полный долбизм!» — сообщает «Нижний №1». В Дзержинске Нижегородской области коммунальщики продолбили дыру в жилую квартиру. Так они пытались добраться до канализационного стояка в квартире, в которой не было хозяев. И ведь получилось. Добравшись до трубы, яростные рабочие сделали свои дела и просто ушли. Дыра осталась.

«Ульяновский патриот» передает, что в области решили провести «брендбук родников». Здесь их много. Планируется, что их оформят в едином стиле, чтобы «они были узнаваемыми и знаковыми для Ульяновской области». Речь идет об оформлении беседок, колодцев и т.п.

Южный федеральный округ

Тем временем в лесу рядом с Сочи нашли загадочный крупный шар из металла. Обыватели всполошились, что это такое: НЛО, какой-то баллон или что-то еще? Разгадка подоспела быстро. «Утренний юг» цитирует мнение военного летчика, что шар — это топливный бак космической ракеты. С неба они обычно падают в океане или в забытые богом места, но случается, что попадают и туда, где их могут увидеть люди. Некоторые жители их и вовсе подбирают и сдают как ценный металл.

«Mash на волне» сообщает, что в Феодосии поймали фальшивомонетчика, который легко может победить в конкурсе самых невезучих преступников. Юноша купил 16 пятитысячных купюр неважного качества (почти за 30 тысяч рублей), попытался закупиться продуктами и спиртным, но почти везде продавцы отказывались принимать его деньги. Наконец, в одном винном магазине кассирша решила проверить купюру на автомате в соседнем ларьке. Преступник испугался разоблачения, хотел сбежать — и на выходе столкнулся с полицейскими, патрулировавшими территорию. Поведение молодого гражданина показалось им странным, его задержали.

Северо-Кавказский федеральный округ

«Ставрополье 26» передает, что определились иллюстрации для новой банкноты в 500 рублей, где вместо Архангельска будет Пятигорск. На лицевой стороне, скорее всего, появится скульптура орла, памятник Лермонтову и беседка «Эолова арфа», на оборотной — Эльбрус, Дербентская крепость или башенные комплексы Ингушетии.

Уральский федеральный округ

«Лампа» пишет, что специалистам городской службы спасения в Челябинске пришлось освобождать застрявшую на фонарном столбе сову. Птица запуталась в проводах и висела вниз головой до тех пор, пока кто-то из прохожих не вызвал помощь. Спасатели оперативно прибыли, птица была спасена.

«Столица деревень» сообщает о новинках в школьном меню Тюмени. Только недавно школьникам стали выдавать морковные перекусы, как подоспела другая новинка — яблочный перекус. Дольки для этого будут к тому же специально обрабатываться аскорбиновой кислотой, чтобы дольше не окислялись и были более полезны.

Сибирский федеральный округ

Mash Siberia сообщает, что в Рубцовске Алтайского края администрация вот уже третий месяц не убирает упавшее дерево, которое перегородило дорогу. Чиновники разве что спилили кончик ствола, находившийся на территории детской площадки, а убирать остальной ствол отказываются и ждут, что это сделает хозяин гаража, рядом с которым рос гигант. Причем, хозяина у гаража… нет. Так и лежит ствол с 21 июня.

Дальневосточный федеральный округ

Похожая история в Магадане. Здесь два месяца граждане не могут добиться, чтобы закрыли люк на одной из улиц. Он открыт как минимум с конца июля, передает «Смотровая вышка».

«Мачо с Авачи» узнал, что территории природного парка «Вулканы Камчатки» получат статус национальных парков. Это важно по экономическим соображениям: нацпарки имеют право на федеральное финансирование.

«Тридевятое царство» рассказало удивительную историю про авиарейс «Москва-Хабаровск», где пассажир попытался выйти из самолета на ходу. Гражданину 57 лет, он был, конечно, пьян, когда решил не ждать приземления, а открыть люк и покинуть самолет прямо в воздухе. Осуществить задумку помешали бортпроводники. Свою вину гражданин полностью признал.

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 14 октября.