Томск, 7 октября, 2022, 14:35 — ИА Регнум. В Томске по факту гибели ребёнка при пожаре в квартире жилого дома возбуждено уголовное дело. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Томской области.

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Дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). По данным ведомства, днём 7 октября в квартире многоэтажного жилого дома в Октябрьском районе Томска произошёл пожар. В квартире находились четверо маленьких детей — 11-летний, 10-летний, семилетний и двухлетний. Их мать, по предварительным данным, ненадолго вышла на почту. Её не было примерно 20 минут. За это время в квартире произошёл пожар.

Троим детям удалось спастись. Семилетнего мальчика доставили в больницу, где он скончался в отделении реанимации.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Томской области из больницы скорой помощи №2 выписали четырёхлетнего ребёнка, пострадавшего во время трагического пожара в селе Баткат.

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