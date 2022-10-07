Ростов-на-Дону, , 14:35 — REGNUM В Ростове-на-Дону на месте стадиона «Темерник» построят школу. Стоимость образовательного учреждения составит около 2,5 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок, передаёт ИА REGNUM.

Школа Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно техническому заданию, приступить к стройке предполагается 15 ноября 2022 года. Ввести объект в эксплуатацию планируется в июне 2024 года. Школа сможет принять 1111 учеников.

В школе будут располагаться не только учебные классы, но и библиотека, спортивные залы, тир, столярная мастерская. Обедать школьники смогут в столовой.