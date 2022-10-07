Ростов-на-Дону, 7 октября, 2022, 14:35 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону на месте стадиона «Темерник» построят школу. Стоимость образовательного учреждения составит около 2,5 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

Согласно техническому заданию, приступить к стройке предполагается 15 ноября 2022 года. Ввести объект в эксплуатацию планируется в июне 2024 года. Школа сможет принять 1111 учеников.

В школе будут располагаться не только учебные классы, но и библиотека, спортивные залы, тир, столярная мастерская. Обедать школьники смогут в столовой.