Стокгольм, , 14:34 — REGNUM Нобелевская премия мира 2022 года присуждена главе белорусской правозащитной организации «Весна» Александру «Алесю» Беляцкому, бывшему российскому обществу «Мемориал» (признано в РФ иноагентом), а также организации «Центр гражданских свобод» из бывшей УССР.

Лауреаты этого года «являются представителями гражданского общества на своей родине. В течение многих лет они поддерживали право критиковать власть и защищать фундаментальные права граждан», — говорится в размещённом в соцсетях сообщении Нобелевского комитета.

«Они предприняли замечательные усилия для документирования военных преступлений, нарушений прав человека и злоупотреблений властью. Вместе они демонстрируют важность гражданского общества для мира и демократии», — цитирует сообщение «Польское радио».