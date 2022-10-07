Копенгаген, 7 октября, 2022, 14:34 — ИА Регнум. В Дании озадачены четырьмя небольшими толчками, зарегистрированными на этой неделе у северо-восточного датского острова в проливе Каттегат, как передает Associated Press.

Флаг Дании

Геологическая служба Дании и Гренландии (GEUS) заявила, что зафиксировала толчки 4 и 5 октября — по два толчка с разницей примерно в 30 секунд.

Толчки были зафиксированы в международных водах у датского острова Лесё, крупнейшего в проливе. Они имели силу от 0,7 до 0,9 баллов по шкале Рихтера и наблюдались в 10:41 и 03:26 соответственно, сообщили в GEUS.

В заявлении сейсмологического агентства отмечается, что это были «естественные землетрясения».

«Однако толчки очень незначительные, и поскольку сигнал настолько слаб, после дальнейшего анализа GEUS не может с уверенностью определить, что является причиной сейсмических сигналов», — добавило агентство.

Также оно уточнило, что толчки зафиксированы в районах, где нет критической инфраструктуры, и что власти внимательно следят за ситуацией в водах в Дании и вокруг нее.