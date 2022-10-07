Нарьян-Мар, , 14:52 — REGNUM На территории в районе «Стены памяти» в Нарьян-Маре, открытие которой состоялось 11 сентября, высадили деревья для благоустройства «Аллеи Памяти». Инициатива принадлежит Ненецкому окружному Совету ветеранов. В высадке саженцев приняли участие ветераны и активисты движения «Волонтёры Победы». На территории было высажено 12 саженцев ели обыкновенной. Об этом сегодня, 7 октября, сообщает информационное агентство Ненецкое информационное агентство — 24.

В центре Нарьян-Мара на улице Смидовича открыли мемориал «Стена Памяти» Adm-nao.ru

«Напомню, что в 1965 году в Нарьян-Маре установили Обелиск Победы. Бывшая улица Северная стала Аллеей Победы, которая должна была соответствовать своему названию. По инициативе ветеранов Великой Отечественной войны было принято решение об озеленении близлежащей территории. Руководство проектом взяла на себя Валентина Пунтусова. Она вложила в него всю душу, чтобы саженцы берёз окрепли и стали украшением города. Сегодня мы продолжаем её дело — озеленяем освободившуюся территорию после установки Стены Памяти», — отметил Вячеслав Корепанов, активист ветеранского сообщества.

«Региональное отделение ежегодно участвует в подобных акциях. Это очень важно для сохранения памяти о героях Великой Отечественной войны и благоустройства округа», — рассказала Елена Казакова, региональный руководитель движения «Волонтёры Победы».

Отметим, что концепция проекта «Стена памяти» была утверждена в сентябре 2021 года на встрече губернатора НАО Юрия Бездудного с ветеранами. В центральной части конструкции установлен видеоэкран размером 4,5 на 2,6 метра, который адаптирован для работы в суровых климатических условиях. Помимо этого, два сенсорных экрана подключены к базе данных, где можно найти информацию о героях Великой Отечественной войны, ушедших на фронт из Ненецкого автономного округа.

Как сообщало ИА REGNUM, в природном парке «Ергаки», расположенным на юге Красноярского края, высадили тысячу молодых саженцев кедра на бывших туристических стоянках по берегам озера Каровое и вдоль ручья Нижняя Буйба.

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