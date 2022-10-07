Джакарта, , 14:33 — REGNUM Индонезийская полиция назвала имена шести подозреваемых в трагедии на футбольном стадионе в Канджурухане, унесшей жизни 131 человека на прошлой неделе, сообщает CNN Indonesia.

Полиция. Индонезия AWG97

Начальник полиции Листьо Сигит Прабово заявил, что трем полицейским будут предъявлены уголовные обвинения. Начальник полиции упомянул одного руководителя лиги, и еще двоих подозреваемых.

Кроме того, в список подозреваемых попал Абдул Харрис, который назначил стадион Канджурухан местом проведения футбольного матча. Этот стадион не соответствовал надлежащим функциональным требованиям, основанным на результатах проверки 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что международная федерация футбола (FIFA) готова помочь улучшить индонезийский футбол.

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