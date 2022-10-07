7 октября 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление бывшего немецкого канцлера Ангелы Меркель, которая считает, что добиться прочного мира в Европе возможно лишь при участии Российской Федерации.

Анна Царькова, , 16:01 — REGNUM Добиться прочного мира в Европе возможно лишь при участии Российской Федерации. Соответствующее заявление сделала бывший немецкий канцлер Ангела Меркель.

Ангела Меркель Иван Шилов © ИА REGNUM

«Пока нам не удалось этого сделать, холодная война на самом деле ещё не закончилась», — добавила Меркель.

Политик назвала ситуацию на территории б. УССР поворотным моментом. Бывший канцлер Германии также призвала серьезно относиться к заявлениям российской стороны, а не считать их блефом.

Заявление Меркель обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения поддержали заявление политика. Иные добавили, что Шольца не сравнить с Меркель, несмотря на то, что Германия зависима от США. Были и те, кто отметил, что Российская Федерация без Европы проживет, а вот Европе стоит попробовать прожить без России. Другие обратили внимание на то, что, оставив должность, политики начинают делать здравые заявления. Кто-то также отметил, что прочного мира в Европе можно добиться без участия Соединенных Штатов.

«Ангелина Меркелова права», — иронизирует Ненастоящая Фея.

«Ох, ушла старушка не ко времени…» — пишет Елена И.

«Все «экс» говорят правду. Как дурман с них слетает», — прокомментировала Елена.

«Европейский умный политик — бывший политик», — добавил Viktor A.

«Вот мы и участвуем. До полного мира», — отреагировал Serge.

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«Вообще надо забыть об этой Европе. Железный занавес с ними и никакой торговли. Пусть многоразовой туалетной бумагой пользуются и моются в холодной воде. От них только войны к нам приходили. Россия точно без Европы проживёт, а вот они пусть без России попробуют выжить», — прокомментировала Наталья.

«Меркель, которая все прошлые годы была туговата на ухо», — добавила Ilona K.

«Шольц ей и в подмётки не годится! Жаль Ангела в своё правление была несамостоятельна от Америки. Но немудрено, столько американских баз в Германии…» — добавил ТВ.

«Уважаемые, посмотрите или почитайте историю ФРГ. Там после Второй мировой войны от независимости осталось только определение в словаре. Поэтому проводить полностью субъективную политику там было априори невозможно… К слову, о независимости страны, которая до сих пор имеет рестрикции по военной части. Поэтому Ангела нам была на руку. А про нынешнего дегенерата Шольца даже писать не хочется», — написал Ary K.

«Где же ты раньше-то была, Ангела?» — задался вопросом Николай.

«Меркель долго молчала после начала СВО. Потом высказала легкое возмущение. А потом опять молчок. И вот сейчас такое заявление. У меня с самого начала было чувство, что Меркель держат в резерве для переговоров с Путиным. У них отношения-то нормальные всегда были, можно даже сказать, тёплые», — отметила Natasha.

«Прочный мир в Европе может быть достигнут только без участия США…» — подытожил один из участников обсуждения.