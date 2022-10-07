Белгород, 7 октября 2022, 14:33 — REGNUM Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 7 октября поздравил с юбилеем президента РФ Владимира Путина. Глава региона в своём телеграм-канале пожелал ему воплощения всего задуманного во благо России.
Под руководством президента произошло возрождение России как великой, сильной и независимой державы, уверен губернатор, государства с богатой историей и непобедимыми нравственными традициями.
Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин 7 октября принимает поздравления по случаю своего 70-летия.