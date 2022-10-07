Белгород, 7 октября, 2022, 14:33 — ИА Регнум. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 7 октября поздравил с юбилеем президента РФ Владимира Путина. Глава региона в своём телеграм-канале пожелал ему воплощения всего задуманного во благо России.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Под руководством президента произошло возрождение России как великой, сильной и независимой державы, уверен губернатор, государства с богатой историей и непобедимыми нравственными традициями.

«Уважаемый Владимир Владимирович, от себя лично и от жителей Белгородской области желаю крепкого здоровья Вам и Вашим близким и чтобы всё задуманное Вами воплотилось во благо России и её жителей. А мы постараемся не подвести Вас!» — написал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин 7 октября принимает поздравления по случаю своего 70-летия.