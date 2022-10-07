Экспорт сельскохозяйственной продукции из Южной Кореи вырос на 11%
Сеул, 7 октября, 2022, 14:34 — ИА Регнум. С января по сентябрь экспорт сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции из Южной Кореи вырос на 11,4%, сообщает Yonhap News.
Министерство продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства и представители Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation сообщили, что экспорт сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции в указанный период составил $9,11 млрд.
Известно, что в 2021 году экспорт сельскохозяйственной продукции впервые превысил отметку в $10 млрд, однако, ожидается, что в текущем году этот рекорд будет побит.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Южной Кореи Юн Сок Ёль во время посещения комплекса «умных» ферм пообещал оказать активную поддержку аграриям.
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