Сеул, 7 октября, 2022, 14:34 — ИА Регнум. С января по сентябрь экспорт сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции из Южной Кореи вырос на 11,4%, сообщает Yonhap News.

(сс)GDJ Овощи и фрукты

Министерство продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства и представители Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation сообщили, что экспорт сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции в указанный период составил $9,11 млрд.

Известно, что в 2021 году экспорт сельскохозяйственной продукции впервые превысил отметку в $10 млрд, однако, ожидается, что в текущем году этот рекорд будет побит.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Южной Кореи Юн Сок Ёль во время посещения комплекса «умных» ферм пообещал оказать активную поддержку аграриям.

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