Москва, , 14:31 — REGNUM Международная шахматная федерация (FIDE) может допустить детские и параолимпийские сборные России и Белоруссии к соревнованиям. Об этом 7 октября сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Шахматы PIRO4D

Члены совета FIDE провели предварительные консультации о возможном участии детских и параолимпийских команд России и Белоруссии в турнирах под эгидой организации.

Отмечается, что значительное число членов совета выступает за то, чтобы позволить представителям наименее защищённых групп шахматистов участвовать в официальных командных соревнованиях FIDE, несмотря на ограничения Международного олимпийского комитета (МОК).

Предполагается, что эти команды будут формироваться национальными федерациями, но играть под флагом FIDE.