Челябинск, 7 октября, 2022, 14:31 — ИА Регнум. В Челябинске за 2023 год планируется приобрести 74 новых трамвайных вагона. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

ИА REGNUM Челябинск

Начальная цена обоих аукционов определена в 5,4 млрд рублей. При этом первый рассчитан на 33 низкопольных вагона, начальная цена составляет 2,4 млрд рублей, а второй — на 41 вагона с общей ценой контракта 3 млрд.

Итоги обоих конкурсов подведут в конце октября. Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году Челябинск получит 30 трамвайных вагонов.