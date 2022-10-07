Махачкала, 7 октября 2022, 14:30 — REGNUM Глава Дагестана Сергей Меликов поздравил президента РФ Владимира Путина с 70-летним юбилеем. От себя лично и от имени всех дагестанцев он пожелал ему крепкого здоровья и дальнейших успехов в делах на благо великой России.
Меликов отметил, что современной России повезло с национальным лидером. Не каждому поколению довелось жить в государстве с сильным правителем, ведущим страну к победам.
Глава Дагестана отметил, что дагестанцы гордятся своим президентом и особо ценят его отношение к Дагестану.
От имени всех жителей Дагестана глава республики поблагодарил Владимира Путина за «тяжёлый труд и огромную самоотдачу» и пожелал ему, чтобы «победа и удача всегда сопутствовали ему в жизни».