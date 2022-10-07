Махачкала, , 14:30 — REGNUM Глава Дагестана Сергей Меликов поздравил президента РФ Владимира Путина с 70-летним юбилеем. От себя лично и от имени всех дагестанцев он пожелал ему крепкого здоровья и дальнейших успехов в делах на благо великой России.

Сергей Меликов President.e-dag.ru

Меликов отметил, что современной России повезло с национальным лидером. Не каждому поколению довелось жить в государстве с сильным правителем, ведущим страну к победам.

«В истории Отечества совсем немного правителей, которые, взяв на себя ответственность, уверенно вели государство вперёд, объединяя людей на основе патриотизма и уважения к своей истории. Но современной России с таким лидером повезло», — написал Меликов в своем телеграм-канале.

Глава Дагестана отметил, что дагестанцы гордятся своим президентом и особо ценят его отношение к Дагестану.

«Сильный лидер, способный решать самые сложные задачи во имя народа, мужчина, умеющий держать слово, Вы приняли страну в смутные времена, на грани развала, но сумели сделать её единой, превратили в динамичное и развивающееся государство, вернули в сердца россиян гордость за Родину, восстановили утраченные позиции великой державы», — написал Меликов.

От имени всех жителей Дагестана глава республики поблагодарил Владимира Путина за «тяжёлый труд и огромную самоотдачу» и пожелал ему, чтобы «победа и удача всегда сопутствовали ему в жизни».