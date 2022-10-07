Херсон, , 14:29 — REGNUM Село Великая Александровка в Херсонской области, где боевики ВСУ расстреляли 16 человек, находится под контролем иностранных наемников, заявил 7 октября замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

«Со слов одного из жителей этого села, который до сих пор не может прийти в себя, у него на глазах 16 человек были просто расстреляны. При всем том, что это обыкновенные жители. Село находится, я бы не ходил говорить, что под контролем ВСУ, под контролем наемников практически всего НАТО, которое сейчас пришло на территорию (б. УССР), не скрывая своих задач по убийству мирного населения», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Стремоусов добавил, что «уже натовское оружие, переодетые натовские войска присутствуют на территории Херсонской области».

Как сообщало ИА REGNUM, расправу над мирными жителями устроили киевские боевики на севере Херсонской области, были расстреляны 16 человек.

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