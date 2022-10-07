Херсон, 7 октября 2022, 14:29 — REGNUM Село Великая Александровка в Херсонской области, где боевики ВСУ расстреляли 16 человек, находится под контролем иностранных наемников, заявил 7 октября замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
Стремоусов добавил, что «уже натовское оружие, переодетые натовские войска присутствуют на территории Херсонской области».
Как сообщало ИА REGNUM, расправу над мирными жителями устроили киевские боевики на севере Херсонской области, были расстреляны 16 человек.
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