Кабул, , 14:28 — REGNUM Грегори Стэнтон, исследователь геноцида и основатель Genocide Watch, в беседе с Afghanistan International о резне хазарейцев в Афганистане говорит, что причиной этой бойни стали религиозные мотивы таких группировок, как «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По его словам, история убийств восходит к давним временам.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

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Стэнтон пояснил, что на протяжении всей истории шииты и сунниты часто предпринимали подобные действия друг против друга. Говоря о резне хазарейцев, начавшейся в 1890 году при эмире Афганистана Абдурахмане, он сказал, что тогда было вырезано 60% хазарейцев.

Он считает мотив убийства хазарейцев религиозным и говорит, что это происходит из-за того, что другие религиозные течения считают шиитов неверными, но добавляет, что эти убийства не обошли стороной и этнические проблемы.

Стэнтон не считает действия и реакцию международного сообщества и правозащитных организаций на убийство хазарейцев в Афганистане достаточными и говорит, что оно не признаёт «геноцид хазарейцев», поскольку, по его словам, тогда будет нести за них большую ответственность.

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Исследователь назвал убийство хазарейцев своеобразным «постепенным» геноцидом и говорит, что целью нападений является уничтожение этой этнической группы.

По словам Стэнтона, у многих людей нет правильного восприятия понятия «геноцид». Он добавил, что для того, чтобы считать определённые действия геноцидом, не надо дожидаться того, что какая-либо религиозная или этническая группа будет полностью уничтожена. Эксперт говорит, что тот факт, что группа людей становится мишенью из-за религиозных или этнических различий, означает геноцид.

С возвращением талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти и усилением других экстремистских группировок, общественные места и сама община хазарейцев снова стали объектами нападений.

Нападение на образовательный центр «Кадж» 30 сентября возмутило многих афганских граждан. В результате теракта погибло более 50 человек и более сотни получили ранения.

В течение последней недели многие афганские граждане выступили с протестами против целенаправленных убийств хазарейцев, запустив кампании в социальных сетях, они потребовали внимания международного сообщества для прекращения нападений на хазарейцев.

На данный момент хештег этой кампании в «Твиттере» собрал около четырёх миллионов просмотров.