Москва, , 14:34 — REGNUM Противоречия в заявлениях о «превентивном ударе» по России лидера киевского режима В. Зеленского и его пресс-службы согласованы с Западом. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 7 октября в эфире Первого канала.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Ранее Зеленский призвал НАТО нанести «превентивные» удары по России, а не дожидаться от неё «ядерных ударов». Его пресс-секретарь Сергей Никифоров позднее пояснил, что речь шла не о ядерном оружии, а о превентивных санкциях.

Такая разница в заявлениях официального Киева «абсолютно, конечно», согласована с Западом, подчеркнула Захарова. По её словам, ту же тактику применяет Евросоюз.

«В этом и суть, то есть игра на различных информационных инструментах, которые выдают абсолютно различные сигналы в информационно-политическом пространстве», — пояснила представитель МИД.

Читайте также: Лавров прокомментировал слова Зеленского о превентивном ударе по России