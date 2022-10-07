Подгорица, 7 октября, 2022, 14:25 — ИА Регнум. В черногорском городе Будва 7 октября начал работу организованный Атлантическим альянсом Черногории 12-й Форум безопасности 2BS, в центре внимания которого, как было объявлено, будут будущее и безопасность Западных Балкан, а также роль и значение НАТО.

NATO North Atlantic Treaty Organizaton НАТО

Премьер-министр страны Дритан Абазович, открывая форум говорил, среди прочего, о сербском национализме, а когда его спросили о влиянии президента Сербии Александра Вучича на Черногорию, он ответил, что это «в некотором роде пагубное влияние, но преувеличенное».

Также Абазович в своем выступлении отметил усилия по борьбе с коррупцией в стране.

«Политическая стабильность не означает, что коррупции меньше. Если бы это было так, в Черногории не было бы коррупции на данный момент в 2020 году. Это долгосрочный процесс трансформации общества от того, что является нашими поведенческими матрицами, к тому, что является приобретением больших богатств незаконным путем», — добавил он. .

По его словам, борьба с организованной преступностью и коррупцией является главным приоритетом этого правительства.

«Результаты в борьбе с организованной преступностью и коррупцией очень заметны. Их высоко оценили в отчетах Еврокомиссии», — сказал Абазович.