Тегеран, 7 октября 2022, 14:23 — REGNUM Иранская судебно-медицинская служба установила, что смерть Махсы Амини произошла в связи с церебральной гипоксии, сообщает 7 октября Reuters.
В отчете патологоанатома говорится, что ее смерть »не была вызвана ударом по голове и конечностям».
При этом отчет не указывает на то, получила ли она какие-либо травмы. В отчете говорится, что она упала во время содержания под стражей из-за »сопутствующей болезни».
Смерть 22-летней Амини, произошедшая во время содержания ее под стражей иранской полиции нравов, стала причиной массовых протесты по всей стране, продолжавшихся более двух недель.
Ее отец сказал, что у нее были синяки на ногах, и возложил ответственность за ее смерть на полицию.