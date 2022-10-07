Тегеран, 7 октября, 2022, 14:23 — ИА Регнум. Иранская судебно-медицинская служба установила, что смерть Махсы Амини произошла в связи с церебральной гипоксией, сообщает 7 октября Reuters.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Иран

В отчете патологоанатома говорится, что ее смерть «не была вызвана ударом по голове и конечностям».

При этом отчет не указывает на то, получила ли она какие-либо травмы. В отчете говорится, что она упала во время содержания под стражей из-за «сопутствующей болезни».

Смерть 22-летней Амини, произошедшая во время содержания ее под стражей иранской полиции нравов, стала причиной массовых протестов по всей стране, продолжавшихся более двух недель.

Ее отец сказал, что у нее были синяки на ногах, и возложил ответственность за ее смерть на полицию.