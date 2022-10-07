Тбилиси, 7 октября, 2022, 20:55 — ИА Регнум. Грузинские медицинские сёстры выражают крайнее недовольство оплатой своего труда, сообщает 7 октября грузинский телеканал «TV Пирвели».

Иван Шилов ИА REGNUM Бедность

Медсёстры уже обращались с жалобами в министерство здравоохрания страны, но это не дало никаких результатов. Сейчас медики намерены обратиться уже непосредственно к главе правительства Грузии Ираклию Гарибашвили.

Оплата труда медсестёр составляет в среднем от 3 до 5 лари в час ($1−1,8). Медики считают такие деньги мизерными, не дотягивающими даже до минимального уровня в жизни в стране, поэтому значительная часть квалифицированного среднего медициноского персонала уезжает из Грузии.

Так медсестра, работающая в медицинской клинике университета получает всего 2,73 лари (менее $1) в час, что с учётом оплаты дежурств составляет всего 65 лари ($23) в неделю. При этом стоимость минимального продуктового набора на человека составляет 45 лари ($16) в неделю.