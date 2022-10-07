Москва, , 14:21 — REGNUM Больше всех из государств Европейского союза могут пострадать страны Прибалтики и Финляндия, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Газохранилище Alenka989

«По данным Gas infrastructure Europe газовые хранилища в Европе заполнены на 90%, что соответствует среднему уровню их заполнения в октябре в прежние годы.

На 100% заполнены ПГХ Португалии, свыше 90% в Германии, Франции, Италии, Испании, Нидерландах, Дании, Швеции, Хорватии и Польше. И лишь Прибалтика существенно отстает, их хранилище заполнено на 53%.

Несмотря на существенное снижение поставок природного газа из России, которые с начала года упали на 45% г/г, до 45 млрд куб/м и на 70% г/г в третьем квартале, до 10 млрд куб/м, большинству стран ЕС удалось найти замену голубому топливу из России.

На 8% экспорт в страны ЕС увеличила Норвегия, до 6 млрд куб/м, на 50% Азербайджан, до 2,5 млрд куб/м. Катар требовал от Германии 20-летних контрактов, поэтому им договориться не удалось, но объемы поставок в Италию из этой страны были увеличены. А все недостающие объемы замещались покупкой СПГ, преимущественно у США и по завышенным ценам.

В ближайшие полторы-две недели уровни заполненности ПГХ в Европе могут еще вырасти, так как синоптики пообещали теплую погоду на данный период времени, выше климатической нормы, а значит отбор из хранилищ будет замедлен.

За это время Прибалтика сможет нарастить запасы в хранилищах, но не более чем на 60%, а значит именно эти страны остаются в зоне риска. Правда, из латвийского ПХГ снабжаются не только Литва, Латвия и Эстония, но еще и Финляндия.

Для преодоления зимнего периода, как показывает история, уже в октябре ПГХ должны быть заполнены на 85%, с учетом того, что в эти месяцы продолжится их наполнение. А значит, Прибалтика и Финляндия серьезно отстают от графика.

Именно в этих странах сейчас наибольший уровень инфляции в ЕС, она превышала 20% показатель, а к концу года ожидается на уровне 17–18%.

На фоне дефицита газа и более дорогих поставок СПГ из США его стоимость в этих странах продолжит бить рекорды в зимний период, из-за чего ожидается увеличение промышленной инфляции, а позже, как следствие и потребительской», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, уровень запасов газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) превысил 90%, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

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