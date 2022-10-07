Бухарест, 7 октября, 2022, 14:19 — ИА Регнум. Из-за сильнейшей летней засухи и полном отсутствии дождей нынешней осенью на юго-востоке Румынии высохли основные участки озера Текиргёл, считающегося одним из символов страны. Об этом 7 октября сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

08.mchs.gov.ru Засуха

Согласно официальной информации, уровень воды в Текиргёле снизился в целом на 75%, что создало угрозу для рекреационных процессов региона. По словам специалистов, сложившаяся ситуация чревата экологической катастрофой.

Напомним, в районе озера Текиргёле находятся десятки крупнейших в Восточной Европе грязевых лечебниц. Во времена Второй мировой войны в регионе располагался крупнейший штаб румынского партизанского движения, противостоявшего фашистским группировкам генерала Иона Антонеску.

Ранее соответствующие музейные и медицинские комплексы гарантировали Румынии ежегодную прибыль в десятки миллионов американских долларов.