Абакан, , 14:19 — REGNUM Глава Хакасии Валентин Коновалов от имени правительства республики и от себя лично поздравил президента РФ Владимира Путина с 70-летием.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, Коновалов направил президенту России телеграмму. Он отметил, что под руководством Владимира Путина Россия обрела свою политическую и экономическую независимость и ежедневно продолжает укреплять свой авторитет на мировой арене.

«Сегодня Россия — это великая держава со славным прошлым, стабильным настоящим и уверенным будущим», — подчеркнул Коновалов.

Он также добавил, что благодаря личному участию и поддержке главы государства на федеральном уровне «успешно решаются важные вопросы социально-экономического развития Хакасии».

Коновалов пожелал Путину новых побед и достижений на благо России.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября 2022 года президенту РФ Владимиру Путину исполнилось 70 лет.

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