Оренбург, 7 октября, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Оренбургский театр музкомедии откроет новый сезон премьерой мюзикла «В джазе только девушки». Мюзикл будет с сюрпризом, сообщили в минкультуры.

kultura. orb.ru Мюзикл в Оренбургском театре музкомедии

Руководство театра отметило творческий рост актёров. Коллектив вынес колоссальную нагрузку по костюмам, декорациям и сейчас готов представить что-то совершенно новое.

Режиссер-постановщик Николай Покотыло признался, что кастинг на роли не проводил, поскольку имел опыт работы с труппой Музкомедии и знал, какие актёры на какую роль подойдут. Музыканта Джо сыграет Сергей Гурьянов, Джерри — Александр Попов, Душечку — Евгения Реутова.

«Покажем полноценный большой мюзикл, больше 60% сценического времени звучит музыка, одновременно на сцене у нас в действие выходят 65 человек», — сказал режиссер-постановщик.

Сюрпризом для зрителей станет оркестр, который в этой постановке из оркестровой ямы переместился поближе к актерам и стал непосредственной частью действий. Напомним, мюзикл «В джазе только девушки» — это история о том, как два музыканта Джо и Джерри вынуждены скрываться в женском обличье от гангстеров и устраиваются на работу в гастролирующий дамский джазовый оркестр.