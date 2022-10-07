Белгород, , 14:16 — REGNUM Военную часть, где на обучении находятся военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации из Белгородской области, посетил 7 октября губернатор Вячеслав Гладков. Резервистам передали дополнительное обмундирование, сообщил он в своём телеграм-канале.

Губернатор встретился с резервистами Телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Губернатор встретился с белгородцами и командирами части. По словам Вячеслава Гладкова, в целом проблем с обмундированием нет, но регион помогает своим жителям на добровольной основе. Каждому резервисту выдали индивидуальное, в зависимости от размеров, снаряжение. Такую же помощь оказывают и власти соседнего региона.

«Держим на контроле связь с командирами, понимая, что, когда наши парни прибудут в действующие части, нам нужна прямая связь, чтобы эта помощь не прерывалась. Белгородцы точно понимают причины происходящего, за что воюют, что мы защищаем и что стоит на кону. Я вижу решимость и ответственность в глазах каждого из них. А то, что зависит от нас, мы, конечно, постараемся их не подвести. Гордимся нашими парнями!», — подчеркнул губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, на выплаты резервистам из резервного фонда регионального бюджета власти направили 350 млн рублей.