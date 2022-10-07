Майкоп, , 14:16 — REGNUM В Адыгее в 2023 году будет создано более 2 тыс. рабочих мест. Рост их количества станет возможным благодаря реализации крупных инвестиционных проектов. Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов в ходе заседания межведомственной рабочей группы по вопросам восстановления рынка труда, которое провела в режиме видеоконференцсвязи 7 октября вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Рабочие Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«В 2023 году будет создано более 2 тыс. новых рабочих мест. В дальнейшем их число будет увеличиваться благодаря созданию индустриального парка и горнолыжного курорта «Лагонаки», — заявил Кумпилов.

Он также доложил, что в республике стабильная ситуация на рынке труда. За последнее время не остановлен ни один стратегический инвестиционный проект. А благодаря «беспрецедентным мерам, предпринятым правительством страны», в Адыгее реализуются дополнительные мероприятия по сохранению занятости населения.

В Адыгее не происходит массовых увольнений сотрудников, промышленные предприятия работают стабильно, отметил Кумпилов. Кроме того, по итогам первого полугодия 2022 года Адыгея стала одним из трех субъектов-лидеров в ЮФО по росту промышленного производства.