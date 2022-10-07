Москва, , 14:23 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон, который расширяет полномочия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе. Документ опубликован 7 октября на официальном портале правовой информации.

Прокуратура Александр Комаров © ИА REGNUM

Закон даёт возможность прокурорам добиваться признания недействительными сделок, которые нарушают ответные санкционные меры России.

Кроме того, как сообщало ИА REGNUM, прокуроры могут вступать в дело на любой стадии процесса, в том числе по приведению в действие решений иностранных судов.

Они также могут подавать иски о признании недействительными сделок, подозрительных из-за возможного содействия отмыванию доходов, полученных преступным путём.

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