Москва, 7 октября, 2022, 14:23 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон, который расширяет полномочия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе. Документ опубликован 7 октября на официальном портале правовой информации.

Александр Комаров ИА REGNUM Прокуратура

Закон даёт возможность прокурорам добиваться признания недействительными сделок, которые нарушают ответные санкционные меры России.

Кроме того, как сообщало ИА REGNUM, прокуроры могут вступать в дело на любой стадии процесса, в том числе по приведению в действие решений иностранных судов.

Они также могут подавать иски о признании недействительными сделок, подозрительных из-за возможного содействия отмыванию доходов, полученных преступным путём.

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