Ош, Киргизия, 7 октября, 2022, 14:15 — ИА Регнум. Сотрудники таможни в аэропорту Оша пресекли попытку незаконного ввоза в Киргизию ювелирных изделий стоимостью около 7,7 млн сомов (5,7 млн рублей). Об этом сообщает таможенная служба республики.

Цитата из к/ф «Бриллиантовая рука». Реж. Леонид Гайдай. 1968. СССР Контрабанда

В процессе таможенного оформления прибывшего из Стамбула авиарейса были выявлены и изъяты незадекларированные украшения из золота — 179 цепочек и 52 браслета общим весом более 2,4 килограмма.

В неудавшейся попытке контрабанды ювелирных изделий оказались замешаны двое гражданок Узбекистана. Они прятали золотые украшения в углублениях, вырезанных в подошве туфель.

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