Бразилиа, , 14:15 — REGNUM В Бразилии начинается предвыборная агитация на радио и телевидении в рамках второго тура выборов между бывшим президентом Луисом Инасиу Лулой да Силвой и действующим президентом Жаиром Болсонару. Об этом пишет Prensa Latina.

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Высший избирательный суд на своем официальном сайте указывает, что этот период продлится до кануна дня голосования (28 октября). Во втором туре, официально назначенном на 30 октября, эфирное время также будет разделено между кандидатами.

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