Иркутск, , 14:15 — REGNUM Корпорация «Иркут», включая Иркутский авиазавод, попала под новые санкции Евросоюза.

«Корпорация «Иркут» является российским производителем воздушных судов, который поставляет российским вооруженным силам истребителей… Таким образом, корпорация «Иркут» ответственна за поддержку материально или финансово действий, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости <б. УССР>», — сказано в документе.

Напомним, пассажирские самолёты семейства МС-21 разрабатываются корпорацией «Иркут». Первый полёт самолёта МС-21 состоялся в мае 2017 года. Мощности производства авиалайнеров МС-21 в Иркутске намерены нарастить до выпуска 72 самолётов в год.

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