Лондон, , 14:14 — REGNUM Британское правительство объявило о возобновлении предоставления международной стипендии Chevening афганским гражданам. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

Фонд Chevening объявил, что граждане Афганистана, проживающие за пределами своей страны, могут подать заявку на получение стипендии для обучения в Великобритании.

В объявлении говорится, что фонд не может принять заявку на эту стипендию от лиц, проживающих в Афганистане из-за «серьёзных рисков для безопасности и финансовых и материальных проблем».

Далее указывается, что на 2023-2024 учебный год будет выделена только одна стипендия для афганских граждан, находящихся за пределами своей страны, и эта квота будет пересмотрена на следующий учебный год.

Следует отметить, что стипендия Chevening финансируется министерством иностранных дел Великобритании и другими партнерскими организациями.

После падения республики выдача некоторых международных стипендий, в том числе Chevening, ежегодной стипендии французского правительства для афганцев, стипендии Фулбрайта и других, была приостановлена.