Лондон, 7 октября, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Британское правительство объявило о возобновлении предоставления международной стипендии Chevening афганским гражданам. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

Фонд Chevening объявил, что граждане Афганистана, проживающие за пределами своей страны, могут подать заявку на получение стипендии для обучения в Великобритании.

В объявлении говорится, что фонд не может принять заявку на эту стипендию от лиц, проживающих в Афганистане из-за «серьёзных рисков для безопасности и финансовых и материальных проблем».

Далее указывается, что на 2023-2024 учебный год будет выделена только одна стипендия для афганских граждан, находящихся за пределами своей страны, и эта квота будет пересмотрена на следующий учебный год.

Следует отметить, что стипендия Chevening финансируется министерством иностранных дел Великобритании и другими партнерскими организациями.

После падения республики выдача некоторых международных стипендий, в том числе Chevening, ежегодной стипендии французского правительства для афганцев, стипендии Фулбрайта и других, была приостановлена.