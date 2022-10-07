Донецк, 7 октября, 2022, 14:12 — ИА Регнум. С момента начала спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР при исполнении служебных обязанностей погибли 19 сотрудников МЧС Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщил журналист RT Arabic Максим аль-Тури в своём телеграм-канале.

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«19 погибших и 60 раненых при исполнении служебных обязанностей — это общее количество жертв среди сотрудников МЧС ДНР в результате боевых действий с начала 2022 года», — говорится в сообщении.

Также журналист отметил, что сотрудники МЧС всегда оказываются на месте происшествия первыми, и добавил, что неоднократно наблюдал, как расчёты МЧС ДНР попадали под обстрел со стороны киевских нацистов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что бывших чиновников в Херсоне угрозами пытаются склонить к сотрудничеству с ВСУ.