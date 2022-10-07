Ишимский район, Тюменская область, , 14:11 — REGNUM В Ишимском районе Тюменской области простились с погибшим в ходе специальной военной операции сержантом, командиром расчета оружия Станиславом Шороховым. Похороны прошли 7 октября в деревне Быкова, сообщает пресс-служба районной администрации.

Станислав Шорохов Пресс-служба администрации Ишимского района

«Станислав Шорохов с честью выполнил свой воинский долг перед Родиной, перед родными и близкими, сохранив верность присяге, его подвиг заслуживает глубокого уважения. Мы говорим, что герои не умирают, герои живут вечно среди нас», — подчеркнул глава Ишимского района Сергей Ломовцев.

Слова соболезнования родным и близким выразили и военный комиссар города Ишима Владимир Лютов, и глава Пахомовского сельского поселения Андрей Гультяев. Станислава Шорохова проводили в последний путь со всеми воинскими почестями.