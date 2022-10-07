Бишкек, 7 октября, 2022, 14:11 — ИА Регнум. Специалисты из Японии планируют помочь мэрии столицы Киргизии решить проблему с автомобильными пробками в Бишкеке. Об этом сообщили в городской администрации сегодня, 7 октября.

Jasmine Halki Бишкек

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В муниципалитете отмечают, что представители японских компаний «Marubeni Corporation», «Marubeni Protechs» и «Kyosan Electric» исследовали девять наиболее загруженных перекрестков киргизской столицы.

На основании полученных данных они помогут муниципальным службам внедрить интеллектуальную систему управления дорожными потоками «ARTEMIS».

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