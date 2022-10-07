Кострома, , 16:04 — REGNUM Корреспондент ИА REGNUM поговорил с многодетной матерью, депутатом Собрания депутатов Костромского района Костромской области Анной Барановой, объединившей родственников призванных земляков для решения общих проблем.

Анна Баранова Личный архив

ИА REGNUM: Как костромские матери и жены восприняли новость о мобилизации изначально и что происходит в их душах и головах сейчас? Как менялось отношение к процессу?

Анна Баранова: По моим наблюдениям эти процессы в семьях происходят примерно одинаково. Когда прошла новость о мобилизации, муж начал меня готовить морально. Сказал, что повестки стоит ждать, и если его позовут — он пойдёт. Все случилось очень быстро — повестку принесли на следующий день после обращения президента — 22 сентября. Поэтому все домашние были в легком состоянии шока. Я не понимала что делать. У нас трое детей, хозяйство — козы, перепелки. К тому же я работаю. Одной со всем этим без мужской помощи сложно справиться. Но со временем эти вопросы более-менее удалось разрешить. Выхода есть два — уходить в депрессию или пытаться наладить быт. Я поняла, что если буду психовать — будет плохо и мне, и детям, и супругу. Конечно, многие женщины сейчас переживают, плачут потихоньку в подушку. Это естественно и абсолютно понятно. Но какой-то массовой непрекращающейся истерики в реальной жизни я не вижу.

ИА REGNUM: Какова цель вашего общественного объединения и чем оно занимается сейчас?

Анна Баранова: По сути, это группа в Телеграмм, где общаются родственники мобилизованных. Главная цель — объединить людей, чтобы они не оставались наедине со своими проблемами, обменивались советами и информацией о том, что происходит в казармах и на полигонах. Имея общественный контроль, проще решать возникающие проблемы, вести переговоры с властью и всеми причастными к процессу.

ИА REGNUM: А проблемы есть?

Анна Баранова: Локальные проблемы есть везде, но чего-то критичного нет. Знаю, что родственников сейчас очень беспокоит ситуация со свиданиями в академии РХБЗ. Они слишком короткие, буквально 1-2 минуты на КПП. По сути, они успевают только передать вещи и перекинуться парой слов.

ИА REGNUM: А как же вещевой вопрос? На эту тему очень много споров.

Анна Баранова: Вещами они обеспечены. Выдается обычная, теплая зимняя форма, вещмешки, котелки, обувь, нательное белье, и другие основные позиции. Эти вещи прекрасно подходят для тренировок здесь, но не для нахождения в зоне СВО хотя бы по климату. Тут очень много тонких моментов. Например, там очень жирная почва, которая прилипает к обуви, поэтому она должна быть легкой и с глубокими протекторами, максимальной влагозащитой… Мы не знаем, может быть всем этим их обеспечат по прибытию, или даже раньше. Но в большинстве случаев женщины стараются перестраховаться, и докупить какие-то позиции сами. Лишним не будет. Я эту позицию тоже разделяю.

ИА REGNUM: Достаточна ли на ваш взгляд работа костромских властей и военкома по разъяснению всех моментов, связанных с мобилизацией, организационным вопросам?

Анна Баранова: Разъяснительной работы недостаточно, несмотря на обилие «горячих линий». Приведу пример. Вчера вечером в СМИ появилась информация о том, что 11 октября военный комиссар региона проведёт приём. Места закончились уже утром следующего дня. Многие хотели попасть на эту встречу, но не смогли. Нам хотелось бы серию встреч с военкомом, губернатором, чтобы они вживую поговорили с нами, ответили на вопросы. Да, можно писать запросы, обращения. Но мы имеем право на честный и открытый разговор.

ИА REGNUM: Что можете сказать о региональной программе поддержки участников СВО и комплексном плане поддержки семей? Что хотелось бы дополнить или изменить?

Анна Баранова: Идея программы поддержки участников спецоперации мне понятна — думать о том, как наладить жизнь мужчин по возвращении можно и нужно. Но отдельные моменты вызывают вопросы. Например, предлагается раздавать бесплатную землю под строительство домов. Не знаю насколько это будет востребовано. Также предлагается переобучать их, но многие мужчины и так имели профессию и бизнес, вряд ли это приобретет массовую актуальность. Во втором документе меня смутил следующий момент — там предлагается дать льготы на питание детям 5-11 класса. Почему только они? У многих есть дошколята, для детей с 1 по 4 класс есть бесплатный завтрак или обед для второй смены, но дети которые ходят на продлёнку, завтракают и обедают, соответственно стоимость одного приема пищи ложится на родителей. Я хотела бы, чтобы льготы распространялись и на них. Во многих семьях мама сидит в декрете с ребёнком до года и не имеет физической возможности работать, плюс двое детей дошколят, а папа — единственный кормилец в семье. Они живут от зарплаты до зарплаты, плюс потратились на покупку обмундирования, а военные выплаты супругу ещё не пришли. В этой ситуации очень трудно.

ИА REGNUM: Отчасти вопрос напряжения могут снять единовременные выплаты в размере 30 тысяч рублей для семей с хотя бы одним ребенком, обещанные губернатором.

Анна Баранова: Спасибо Сергею Константиновичу, очень нужная инициатива. Но и здесь есть одно «но». Есть семьи, где один ребенок, а есть многодетные. И затраты у всех разные. Также есть женщины, которые вот-вот родят. Почему им не дают такую меру поддержки? Имеются семьи, где пожилых родителей финансово поддерживал сын. И им тоже нужна помощь. В других регионах на каждого мобилизованного выдается фиксированная сумма, и мужчина сам решает, кого поддержать. Думаю, это правильно.

ИА REGNUM: Многие призванные мужчины до мобилизации занимались абсолютно мирной работой, а сейчас им предстоит заниматься военными делами. Как думаете, справятся ли они и если да, то что им поможет?

Анна Баранова: У них нет выбора. За ними жены, дети, родители. То, без чего их существование не имеет смысла. Не говорю за всех, но у большинства моральная перестройка пошла. Они настроились на военный лад, достаточно уверены в себе. Вспоминают, дедов, которые тоже воевали, хотя были обычными людьми. Считают, что раз получилось у них — получится и сейчас. Отчаяния нет.

ИА REGNUM: Женщины верят в своих мужей и сыновей?

Анна Баранова: Верят! Ждут. Надеются.

ИА REGNUM: Какие советы вы могли бы дать родственникам резервистов?

Анна Баранова: Если хотите узнать важные новости — смотрите только сводки из проверенных источников. Не залезайте в соцсети, не тратьте нервы на дискуссии. Сконцентрируйтесь на текущих задачах, сохраните себя. Не плачьте на глазах у мужчин, им и так тяжело. Думайте, что они вернутся, что все будет хорошо, мы вернемся к нашей обычной жизни и будем ценить ее по-новому.

ИА REGNUM: Чем семьям мобилизованных сейчас могут помочь обычные костромичи?

Анна Баранова: Быть добрыми соседями. Предложить помощь первыми, потому что многие стесняются её просить. Я говорю не о деньгах. Банально — забить гвоздь, вкрутить лампочку, сходить за продуктами или в аптеку, присмотреть за детьми. Эти мелочи сейчас самое ценное.

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